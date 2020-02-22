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Коронавирус: в Италии насчитали 17 случаев заражения

Суббота, 22 февраля 2020, 01:42
Коронавирус: в Италии насчитали 17 случаев заражения

Количество случаев заражения китайским коронавирусом в Италии в пятницу, 21 февраля увеличилось в четыре раза.

Источник: France 24

Детали: В связи с распространением вируса власть Ломбардии приказала закрыть школы, рестораны и предприятия.

Первым заболел 38-летний итальянец, который встречался с другом, который вернулся из Китая. На данный момент больной находится в критическом состоянии. Положительный тест на наличие вируса также оказался у его жены и друга.

Среди зараженных также есть пациенты и медсестры больницы, куда за помощью обращался итальянец.

Также три человека, которые посещали одно и то же кафе в Ломбардии, заразились Covid-19.

В то же время министр здравоохранения Италии подчеркнул, что страна единственная в Европе, где запретили рейсы в Китай, Гонконг и в еще несколькие страны в рамках безопасности.

Сейчас более 150 человек в регионе Ломбардии находятся на карантине.

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Успешно завершили лечение от китайского коронавируса 18424 человека. Умерли от осложнений заболевания 2247 человек.

Украинская правда

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Темы: коронавирусИталияКитайздоровье
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