Від коронавірусу вилікувались понад 20 тисяч осіб

Від китайського коронавірусу Covid-19 успішно вилікувались 20 858 осіб.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, Reuters

Деталі: Водночас зафіксовано 2360 летальних випадків.

Усього за час поширення вірусу захворіла 77661 людина. Найбільше заражень відбулось на материковій частині Китаю – 76290. Ще 634 людини інфікувались на круїзному лайнері Diamond Princess, що перебуває у берегів Японії.

У Південній Кореї кількість хворих вже перевалила за 200 осіб, у Японії – за 100.

Представники органів охорони здоров’я Сполучених Штатів заявили, що готуються до можливого поширення коронавірусу. Це, на їх думку, може стати причиною закриття шкіл та підприємств.

Читайте також: Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханя

Передісторія: