Від коронавірусу вилікувались понад 20 тисяч осіб

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Субота, 22 лютого 2020, 06:08

Від китайського коронавірусу Covid-19 успішно вилікувались 20 858 осіб. 

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, Reuters

Деталі: Водночас зафіксовано 2360 летальних випадків. 

Усього за час поширення вірусу захворіла 77661 людина. Найбільше заражень відбулось на материковій частині Китаю – 76290. Ще 634 людини інфікувались на круїзному лайнері Diamond Princess, що перебуває у берегів Японії.

У Південній Кореї кількість хворих вже перевалила за 200 осіб, у Японії – за 100. 

Представники органів охорони здоров’я Сполучених Штатів заявили, що готуються до можливого поширення коронавірусу. Це, на їх думку, може стати причиною закриття шкіл та підприємств. 

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Китайський суд вирішив, що навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: коронавірус Китай здоров'я


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