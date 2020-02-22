От коронавируса вылечились более 20 тысяч человек

От китайского коронавируса Covid-19 успешно вылечились 20858 человек.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, Reuters

Детали: В то же время зафиксировано 2360 летальных случаев.

Всего за время распространения вируса заболел 77661 человек. Больше всего заражений произошло на материковой части Китая – 76290. Еще 634 человека заразились на круизном лайнере Diamond Princess, что находится у берегов Японии.

В Южной Корее количество больных уже перевалило за 200 человек, в Японии – за 100.

Представители органов здравоохранения США заявили, что готовятся к возможному распространению коронавируса. Это, по их мнению, может стать причиной закрытия школ и предприятий.

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