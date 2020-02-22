У результаті обстрілів український військовий отримав поранення – ООС

21 лютого проросійські бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Один захисник отримав поранення.

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї."

Деталі: Російські найманці вели вогонь біля Красногорівки, Павлополя, Лебединського, Новотроїцького, Пісків, Мар’їнки, Оріхового, Луганського, Травневого, Новотошківського та Новолуганського.

"Вчора, 21 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення", – повідомили у штабі.

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