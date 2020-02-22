У результаті обстрілів український військовий отримав поранення – ООС
21 лютого проросійські бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Один захисник отримав поранення.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї."
Деталі: Російські найманці вели вогонь біля Красногорівки, Павлополя, Лебединського, Новотроїцького, Пісків, Мар’їнки, Оріхового, Луганського, Травневого, Новотошківського та Новолуганського.
"Вчора, 21 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення", – повідомили у штабі.
Нагадаємо:
- 20 лютого російські найманці 10 разів порушили режим припинення вогню .