В результате обстрелов украинский военный получил ранение – ООС

21 февраля пророссийские боевики 13 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один защитник получил ранение.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия."

Детали: Российские наемники вели огонь возле Красногоровки, Павлополя, Лебединского, Новотроицкого, Песков, Марьинки, Орехово, Луганского, Травневого, Новотошковского и Новолуганского.

"Вчера, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – сообщили в штабе.

Напомним: