В результате обстрелов украинский военный получил ранение – ООС
Суббота, 22 февраля 2020, 06:04
21 февраля пророссийские боевики 13 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один защитник получил ранение.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия."
Детали: Российские наемники вели огонь возле Красногоровки, Павлополя, Лебединского, Новотроицкого, Песков, Марьинки, Орехово, Луганского, Травневого, Новотошковского и Новолуганского.
"Вчера, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – сообщили в штабе.
Напомним:
- 20 февраля российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда