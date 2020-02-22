Чотирьом "прокурорам" у справі "26 лютого" повідомили про підозру

У справі "26 лютого" чотирьом працівникам незаконно створеної "прокуратури Республіки Крим" повідомлено про підозру за незаконне кримінальне переслідування учасників мітингу біля ВР Криму на підтримку територіальної цілісності України.

Джерело: прокуратура АР Крим, джерела УП у прокуратурі

Деталі: За інформацією джерел Української правди, йдеться про прокурорів Супрягу, Алексеєва, Корнеєва та Романовського.

Дослівно: "Прокурори", реалізовуючи політику держави-окупанта, спрямовану на переслідування проукраїнського населення в Криму, розуміючи, що на території півострова діють виключно норми законодавства України, порушили заборону переслідувати осіб, які перебувають під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року за дії, вчиненні до початку окупації".



"Прокурори Республіки Крим" порушили норми міжнародного гуманітарного права, передбачені статтями 31, 64, 65, 67, 70, 75 Конвенції.

"Під час кримінального переслідування проукраїнських активістів за нібито організацію масових заворушень, "прокурори" незаконно застосовували кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство РФ".

Деталі: За даними слідства, впродовж року троє "прокурорів" систематично клопотали перед "судом" про обрання та продовження тримання під вартою одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу.

При цьому одна з "прокурорів відділу" підтримувала державне обвинувачення у судових засіданнях та брала участь у судових дебатах, безпідставно звинувачуючи особу у злочині, якого він не вчиняв. Внаслідок цих дій "суд" засудив одного з керівників Меджліса кримськотатарського народу до 8 років позбавлення волі.

Підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їхнього місцеперебування.

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