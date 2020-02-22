Четырем "прокурорам" по делу "26 февраля" сообщили о подозрении

По делу "26 февраля" четырем сотрудникам незаконно созданной "прокуратуры Республики Крым" сообщено о подозрении за незаконное уголовное преследование участников митинга возле ВР Крыма в поддержку территориальной целостности Украины.

Источник: прокуратура АР Крым, источники УП в правоохранительных органах

Детали: По информации источников Украинской правды, речь идет о прокурорах Супряге, Алексееве, Корнееве и Романовском.

Дословно: "Прокуроры", реализуя политику государства-оккупанта, направленную на преследование проукраинского населения в Крыму, понимая, что на территории полуострова действуют исключительно нормы законодательства Украины, нарушили запрет преследовать лиц, находящихся под защитой Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года за действия, совершенные до начала оккупации".

"Прокуроры Республики Крым" нарушили нормы международного гуманитарного права, предусмотренные статьями 31, 64, 65, 67, 70, 75 Конвенции.

"Во время уголовного преследования проукраинских активистов за якобы организацию массовых беспорядков, "прокуроры" незаконно применяли уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ".

Детали: По данным следствия, в течение года трое "прокуроров" систематически ходатайствовали перед "судом" об избрании и продлении содержания под стражей одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа.

При этом одна из "прокуроров отдела" поддерживала гособвинение в судебных заседаниях и участвовала в судебных прениях, безосновательно обвиняя человека в преступлении, которого он не совершал. В результате этих действий "суд" приговорил одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа к 8 годам лишения свободы.

В настоящее время подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения.

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Напомним,