Четырем "прокурорам" по делу "26 февраля" сообщили о подозрении
По делу "26 февраля" четырем сотрудникам незаконно созданной "прокуратуры Республики Крым" сообщено о подозрении за незаконное уголовное преследование участников митинга возле ВР Крыма в поддержку территориальной целостности Украины.
Источник: прокуратура АР Крым, источники УП в правоохранительных органах
Детали: По информации источников Украинской правды, речь идет о прокурорах Супряге, Алексееве, Корнееве и Романовском.
Дословно: "Прокуроры", реализуя политику государства-оккупанта, направленную на преследование проукраинского населения в Крыму, понимая, что на территории полуострова действуют исключительно нормы законодательства Украины, нарушили запрет преследовать лиц, находящихся под защитой Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года за действия, совершенные до начала оккупации".
"Прокуроры Республики Крым" нарушили нормы международного гуманитарного права, предусмотренные статьями 31, 64, 65, 67, 70, 75 Конвенции.
"Во время уголовного преследования проукраинских активистов за якобы организацию массовых беспорядков, "прокуроры" незаконно применяли уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ".
Детали: По данным следствия, в течение года трое "прокуроров" систематически ходатайствовали перед "судом" об избрании и продлении содержания под стражей одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа.
При этом одна из "прокуроров отдела" поддерживала гособвинение в судебных заседаниях и участвовала в судебных прениях, безосновательно обвиняя человека в преступлении, которого он не совершал. В результате этих действий "суд" приговорил одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа к 8 годам лишения свободы.
В настоящее время подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения.
Узнать больше: "Дело 26 февраля". Родные о политзаключенных Кремля
Напомним,
- 26 февраля 2014 под зданием Верховной Рады Крыма произошли столкновения между сепаратистами и противниками аннексии Крыма. После захвата полуострова Россией местные власти массово преследует активистов и журналистов, которые на той акции поддерживали Украину, особенно - крымских татар.
- В 2015 году на аннексированном полуострове оккупанты начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины, который прошел 26 февраля 2014 года. Участников митинга обвинили в участии в массовых беспорядках.
- Позже суд разделил дело "26 февраля" на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.
- 11 сентября "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.
- 20 февраля 2020 г. прокуратура автономной республики Крым сообщила о подозрении двум прокурорам незаконно созданной оккупационной прокуратуры Крыма. По данным УП, речь идет о заместителе так называемого "прокурора Республики Крым" Натальи Поклонской Сергее Булгакове и прокуроре Александре Домбровском.