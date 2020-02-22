Люди з відчепленого через китаянку вагона поїзду "Київ-Москва" здорові – МЗС

Люди, які перебували у вагоні потяга "Київ-Москва", відчепленому в Брянську (РФ) через китаянку з симптомами респіраторного захворювання, здорові, включаючи й громадянку КНР.

Джерело: директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев у коментарі Укрінформу, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на брифінгу

Пряма мова Погорельцева: "Потяг "Київ-Москва". Щойно від нашого посольства в Москві: всі здорові, включаючи китаянку. Лікувальним закладом з російською залізницею опрацьовуються логістичні питання з метою відправлення всіх громадян запланованим раніше маршрутом. Консули контролюють. Укрзалізниця підтверджує".

Деталі: Разом з тим, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив на брифінгу в суботу, що при поверненні в Україну перевірятимуть стан здоров’я громадян, які перебували в цьому вагоні.

Пряма мова Геращенка: "Ми знаємо всі особи цих громадян. В разі повернення на кордоні будемо перевіряти температуру та інші ознаки хвороби в цих громадян, які були в вагоні".

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