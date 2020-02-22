Люди з відчепленого через китаянку вагона поїзду "Київ-Москва" здорові – МЗС
Люди, які перебували у вагоні потяга "Київ-Москва", відчепленому в Брянську (РФ) через китаянку з симптомами респіраторного захворювання, здорові, включаючи й громадянку КНР.
Джерело: директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев у коментарі Укрінформу, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на брифінгу
Пряма мова Погорельцева: "Потяг "Київ-Москва". Щойно від нашого посольства в Москві: всі здорові, включаючи китаянку. Лікувальним закладом з російською залізницею опрацьовуються логістичні питання з метою відправлення всіх громадян запланованим раніше маршрутом. Консули контролюють. Укрзалізниця підтверджує".
Деталі: Разом з тим, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив на брифінгу в суботу, що при поверненні в Україну перевірятимуть стан здоров’я громадян, які перебували в цьому вагоні.
Пряма мова Геращенка: "Ми знаємо всі особи цих громадян. В разі повернення на кордоні будемо перевіряти температуру та інші ознаки хвороби в цих громадян, які були в вагоні".
Передісторія:
- Державна прикордонна служба України отримала інформацію, що в Брянську пасажирів вагона поїзда "Київ-Москва" залишили на карантин через громадянку Китаю з високою температурою.
- За інформацією ДПСУ, у вагоні перебували 22 особи, з яких 13 громадяни України (в тому числі 2 провідники), 6 громадян Росії і по одному Канади, Узбекистан і безпосередньо сама громадянка Китаю.
- Пізніше Мінінфраструктури України повідомило, що коронавірус у пасажирки з Китаю не підтвердився. Вона перебуває у Брянській обласній інфекційній лікарні. Із числа контактних осіб по вагону у інфекційну лікарню також госпіталізували 5 громадян України (2 чоловіків і 3 жінок). У відчепленому вагоні перебувають 6 громадян України, які відмовилися від госпіталізації.