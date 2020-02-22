Люди с отцепленного из-за китаянки вагона поезда "Киев-Москва" здоровы – МИД

Люди, которые находились в вагоне поезда "Киев-Москва", отцепленном в Брянске (РФ) из-за китаянки с симптомами респираторного заболевания, здоровы, включая гражданку КНР.

Источник: директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в комментарии Укринформу, замминистра внутренних дел Антон Геращенко на брифинге

Прямая речь: "Поезд "Киев-Москва". Только что от нашего посольства в Москве: все здоровы, включая китаянку. Лечебным учреждением с российской железной дорогой прорабатываются логистические вопросы с целью отправки всех граждан по запланированному ранее маршруту. Консулы контролируют. Укрзалізниця подтверждает".

Детали: Вместе с тем, замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что при возвращении в Украину будут проверять состояние здоровья граждан, находившихся в этом вагоне.

Прямая речь Геращенко: "Мы знаем все личности этих граждан. В случае возвращения на границе будем проверять температуру и другие признаки болезни у этих граждан, которые были в вагоне".

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