Люди с отцепленного из-за китаянки вагона поезда "Киев-Москва" здоровы – МИД

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Суббота, 22 февраля 2020, 17:28

Люди, которые находились в вагоне поезда "Киев-Москва", отцепленном в Брянске (РФ) из-за китаянки с симптомами респираторного заболевания, здоровы, включая гражданку КНР.

Источник: директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в комментарии Укринформу, замминистра внутренних дел Антон Геращенко на брифинге

Прямая речь: "Поезд "Киев-Москва". Только что от нашего посольства в Москве: все здоровы, включая китаянку. Лечебным учреждением с российской железной дорогой прорабатываются логистические вопросы с целью отправки всех граждан по запланированному ранее маршруту. Консулы контролируют. Укрзалізниця подтверждает".

Детали: Вместе с тем, замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что при возвращении в Украину будут проверять состояние здоровья граждан, находившихся в этом вагоне.

Прямая речь Геращенко: "Мы знаем все личности этих граждан. В случае возвращения на границе будем проверять температуру и другие признаки болезни у этих граждан, которые были в вагоне".

Предыстория:

  • Государственная пограничная служба Украины получила информацию, что в Брянске пассажиров вагона поезда "Киев-Москва" оставили на карантин из-за гражданки Китая с высокой температурой.
  • По информации ГПСУ, в вагоне находились 22 человека, из которых 13 граждан Украины (в том числе 2 проводника), 6 граждан России и по одному – Канады, Узбекистана и непосредственно сама гражданка Китая.
  • Позже Мининфраструктуры Украины сообщило, что коронавирус у пассажирки из Китая не подтвердился. Она находится в Брянской областной инфекционной больнице. Из числа контактных лиц по вагону в инфекционную больницу также госпитализировали 5 граждан Украины (2 мужчин и 3 женщин). В отцепленном вагоне находятся 6 граждан Украины, которые отказались от госпитализации.

Украинская правда
Темы: коронавирус Росcия железная дорога


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