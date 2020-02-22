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У зоні ООС військовий зазнав поранень: підірвався на вибуховому пристрої

Субота, 22 лютого 2020, 18:03
У зоні ООС військовий зазнав поранень: підірвався на вибуховому пристрої

У суботу в зоні проведення ООС внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник отримав поранення. 

Джерело: пресцентр ООС 

Деталі: Постраждалого було доставлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу. 

22 лютого збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції сил ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, порушивши режим припинення вогню 7 разів.  

П’ять обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - двічі поблизу Мар’їнки, в районі Новомихайлівки, біля Старогнатівки та Красногорівки. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли - біля Кримського та в районі н.п. Новолуганське. 

Раніше у штабі ООС повідомили, що в ніч на 22 лютого бойовики здійснили спробу прориву через лінію зіткнення та вийти на позиції ООС поблизу н.п. Новотошківське: ДРГ противника, зазнавши втрат, відступила.  

Дослівно: "Вночі бойовики здійснили невдалу спробу прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи збройних формувань Російської Федерації. Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на позиції українських захисників поблизу н.п. Новотошківське". 

"Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно виявили ворога та черговими вогневими засобами відбили атаку. У результаті бойового зіткнення ДРГ противника, зазнавши втрат, відступила. При цьому, ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця". 

Українська правда

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Теми: ООСДонбасМінські угоди
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