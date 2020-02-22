Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення – штаб ООС

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Субота, 22 лютого 2020, 09:13

В ніч на суботу ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися через лінію зіткнення поблизу населеного пункту Новотошківське.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Сьогодні, вночі 22 лютого, була здійснена невдала спроба прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи збройних формувань Російської Федерації.

Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новотошківське".

Деталі: Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил своєчасно виявили ворога та черговими вогневими засобами відбили атаку.

У результаті бойового зіткнення ДРГ противника, зазнавши втрат, відступила. При цьому ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця.

Передісторія:

  • Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого. Вони спробували просунутися через лінію розмежування.
  • Підрозділи ОС дали відсіч, але зазнали втрат: один загиблий, четверо поранених.
  • Президент Володимир Зеленський вважає прорив бойовиків поблизу лінії розмежування на Донбасі спробою зірвати мирний процес, який почав просуватися.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі Донбас


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