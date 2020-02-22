Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення – штаб ООС
В ніч на суботу ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися через лінію зіткнення поблизу населеного пункту Новотошківське.
Джерело: пресцентр ООС
Дослівно: "Сьогодні, вночі 22 лютого, була здійснена невдала спроба прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи збройних формувань Російської Федерації.
Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новотошківське".
Деталі: Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил своєчасно виявили ворога та черговими вогневими засобами відбили атаку.
У результаті бойового зіткнення ДРГ противника, зазнавши втрат, відступила. При цьому ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця.
Передісторія:
- Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого. Вони спробували просунутися через лінію розмежування.
- Підрозділи ОС дали відсіч, але зазнали втрат: один загиблий, четверо поранених.
- Президент Володимир Зеленський вважає прорив бойовиків поблизу лінії розмежування на Донбасі спробою зірвати мирний процес, який почав просуватися.