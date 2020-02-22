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В зоне ООС военный получил ранения: подорвался на взрывном устройстве

Суббота, 22 февраля 2020, 18:03
В зоне ООС военный получил ранения: подорвался на взрывном устройстве

В субботу в зоне проведения ООС в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения. 

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь.

Также вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции сил ООС из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, нарушив режим прекращения огня 7 раз.

Пять обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - дважды вблизи Марьинки, в районе Новомихайловки, возле Старогнатовки и Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела - возле Крымского и в районе н.п. Новолуганское.

Ранее в штабе ООС сообщили, что в ночь на 22 февраля боевики предприняли попытку прорыва через линию соприкосновения и выхода на позиции ООС вблизи н.п. Новотошковское: ДРГ противника, понеся потери, отступила.

Дословно: "Ночью боевики совершили неудачную попытку прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации. Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи н.п. Новотошковское".

"Подразделения Объединенных сил своевременно выявили врага и дежурными огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника". 

Украинская правда
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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