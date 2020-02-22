Смерть в доме экс-главы МИД переквалифицировали на умышленное убийство

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Суббота, 22 февраля 2020, 22:19

Гибель предпринимателя Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел расследуется как умышленное убийство.

Источник: управление коммуникации Нацполиции Украины

Дословно: "Предварительно установлено, что в доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина".

"Для установления всех обстоятельств происшествия назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая".

"В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью. По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч.1 ст.115 УК Украины", - сообщили в полиции.

Предыстория: 

В ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции - самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД. По предварительным данным, Старицкий "покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, находились в других комнатах по своим делам".

Украинская правда
Темы: убийство криминал полиция МИД


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