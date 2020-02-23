Від коронавірусу вилікувались понад 23 000 осіб

Від китайського коронавірусу Covid-19 успішно вилікувались 23 196 осіб.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, Reuters

Деталі: Водночас зафіксовано 2461 летальних випадків.

Усього за час поширення вірусу захворіла 78767 людина. Найбільше заражень відбулось на материковій частині Китаю – 76936. Ще 634 людини інфікувались на круїзному лайнері Diamond Princess, що перебуває у берегів Японії.

У Південній Кореї кількість хворих вже перевалила за 500 осіб, у Японії всього захворіло 135 осіб.

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