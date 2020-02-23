Від коронавірусу вилікувались понад 23 000 осіб

61 перегляд
Неділя, 23 лютого 2020, 04:17

Від китайського коронавірусу Covid-19 успішно вилікувались 23 858 осіб. 

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, Reuters

Деталі: Водночас зафіксовано 2360 летальних випадків. 

Усього за час поширення вірусу захворіла 77661 людина. Найбільше заражень відбулось на материковій частині Китаю – 76290. Ще 634 людини інфікувались на круїзному лайнері Diamond Princess, що перебуває у берегів Японії.

У Південній Кореї кількість хворих вже перевалила за 200 осіб, у Японії – за 135. 

Читайте також: Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханя

Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Китайський суд вирішив, що навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Коронавірус в Ірані: Зареєстровано 28 випадків, 6 осіб померли 22 лютого 2020, 23:09
Кількість заражень коронавірусом в Італії сягнула 50 22 лютого 2020, 17:59
Люди з відчепленого через китаянку вагона поїзду "Київ-Москва" здорові – МЗС 22 лютого 2020, 17:28
Усі новини
Головні новини
Україну зачепить циклон Ксантипп: дощ, вітер, хуртовини
Євробачення-2020: Визначено учасника від України
Смерть в домі ексглави МЗС перекваліфікували на умисне вбивство
У зоні ООС військовий зазнав поранень: підірвався на вибуховому пристрої
Усі новини
психологія

6 типів чоловіків, яких варто остерігатися

пам'ять

Пам'яті Небесної сотні

здоров'я

Почервоніння та висипи на обличчі: 10 причин, чому вони з'являються