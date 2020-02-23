Від коронавірусу вилікувались понад 23 000 осіб
Від китайського коронавірусу Covid-19 успішно вилікувались 23 858 осіб.
Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, Reuters
Деталі: Водночас зафіксовано 2360 летальних випадків.
Усього за час поширення вірусу захворіла 77661 людина. Найбільше заражень відбулось на материковій частині Китаю – 76290. Ще 634 людини інфікувались на круїзному лайнері Diamond Princess, що перебуває у берегів Японії.
У Південній Кореї кількість хворих вже перевалила за 200 осіб, у Японії – за 135.
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Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Китайський суд вирішив, що навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.