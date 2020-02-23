От коронавируса вылечились более 23 000 человек

От китайского коронавируса Covid-19 успешно вылечились 23 196 человек.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, Reuters

Детали: В то же время зафиксировано 2461 летальных случаев.

Всего за время распространения вируса заболел 78767 человек. Больше всего заражений произошло на материковой части Китая – 76936. Еще 634 человека заразились на круизном лайнере Diamond Princess, что находится у берегов Японии.

В Южной Корее количество больных уже перевалило за 500 человек.

Читайте также: Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Предыстория: