ООС: 13 обстрілів, без втрат

З початку доби у неділю збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БпЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поблизу Талаківки – з безпілотного літального апарату ворог скинув по українських позиціях гранатометний постріл.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 12 обстрілів: поруч з Травневим – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм ворог випустив 5 мін, 4 постріли з станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; двічі неподалік Оріхового – зі 120-мм міномету – 29 мін; два рази в районі Новоолександрівки – зі ствольної артилерії калібру 122 мм – 10 снарядів та 8 мін зі 120-мм міномету.

Крім того, поруч з населеним пунктом Хутір Вільний стріляли з міномету калібру 82 мм – 6 мін, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Золотого-4 – з 82-мм мінометів противник випустив 15 мін; неподалік Попасної – з мінометів калібру 82 мм – 14 мін; в районі Новозванівки – з 82-мм міномету та великокаліберного кулемету; два рази поруч з Луганським – з міномету калібру 120 мм – 2 міни та 9 мін з 82-мм мінометів, а також противник вів вогонь з озброєння БМП-2 та гранатометів різних систем.