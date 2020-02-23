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ООС: 13 обстрелов, без потерь

Воскресенье, 23 февраля 2020, 17:53
ООС: 13 обстрелов, без потерь

С начала суток в воскресенье вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Талаковки - с беспилотного летательного аппарата враг сбросил по украинским позициям гранатометный выстрел.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов: рядом с Травневим - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - с миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку Орехово - с 120-мм миномета - 29 мин; два раза в районе Новоалександровки - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 10 снарядов и 8 мин со 120-мм миномета.

Кроме того, рядом с населенным пунктом Хутор Вольный стреляли из миномета калибра 82 мм - 6 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Золотого-4 - с 82-мм минометов противник выпустил 15 мин; неподалеку Попасной - из минометов калибра 82 мм - 14 мин; в районе Новозвановки - с 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета; два раза рядом с Луганским - с миномета калибра 120 мм - 2 мины и 9 мин с 82-мм минометов, а также противник вел огонь из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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