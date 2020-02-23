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"Не хочемо діареї": МОЗ заборонив передавати їжу евакуйованим

Неділя, 23 лютого 2020, 18:10
Не хочемо діареї: МОЗ заборонив передавати їжу евакуйованим

МОЗ заборонив передавати продукти харчування до медцентру у Нових Санжарах, де перебувають на обсервації громадяни, евакуйовані з Китаю.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, заступник міністра внутрішніх справ Іван Варченко під час брифінгу в Нових Санжарах, передає Укрінформ.

Пряма мова Ляшка: "Рішенням нашим ми чітко заборонили постачання будь-якої їжі до обсерватора. Бо в нас обсервація стосовно гострої респіраторної вірусної інфекції, ми не хочемо, щоб у нас були ще обсервації щодо діарейних захворювань".

Деталі: Він також поінформував, що вже запущено харчоблок у медцентрі, і їжу для тих, хто перебуває на обсервації, готують на місці, в тому числі і дієтичну їжу для іноземної громадянки, яка зверталася по допомогу до лікарів із приводу загострення хвороби шлунково-кишкового тракту.

Заступник міністра внутрішніх справ Іван Варченко додав, що до обсервації передають лише засоби індивідуальної гігієни, антисептичні засоби та промислову продукцію.

Пряма мова Варченка: "Передаються тільки речі індивідуальної гігієни, антисептичні засоби та речі промислового виробництва. Харчові продукти - ні. І ми інформуємо всіх волонтерів, що передає їх (продукти — ред.) Червоний Хрест. Продукти не передаються тим, хто перебуває в обсервації. Але, коли люди висловлюють бажання залишити (продукти — ред.), Червоний Хрест далі буде приймати рішення, що робити з цими продуктами".

Передісторія:

  • 20 лютого 45 українців та 27 іноземців, евакуйованих з китайського Уханя, що є епіцентром розповсюдження коронавірусу, поселили на 14-денну обсервацію у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
  • 22 лютого в людей, які перебувають в обсервації, відібрали зразки крові, які відправили до Києва для перевірки на коронавірус. Такі аналізи будуть робити кожних три дні.
  • 23 лютого в МОЗ повідомили, що в іноземної громадянки, яка була евакуйована з Уханю та проходить 14-денну обсервацію в Нових Санжарах на Полтавщині, сталося загострення хронічної гастроентерологічної хвороби.

Українська правда

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Теми: МОЗкоронавірусПолтавська область
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