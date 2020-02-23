"Не хотим диареи": Минздрав запретил передавать еду эвакуированным

Минздрав запретил передавать продукты питания в медцентр в Новых Санжарах, где находятся на обсервации граждане, эвакуированные из Китая.

Источник: замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, замминистра внутренних дел Иван Варченко во время брифинга в Новых Санжарах, передает Укринформ

Прямая речь Ляшко: "Решением нашим мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Потому что у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям".

Детали: Он также проинформировал, что уже запущен пищеблок в медцентре, и пищу для тех, кто находится на обсервации, готовят на месте, в том числе и диетическую пищу для иностранной гражданки, которая обращалась за помощью к врачам по поводу обострения болезни желудочно-кишечного тракта.

Замминистра внутренних дел Иван Варченко добавил, что в обсервацию передают только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.

Прямая речь Варченко: "Передаются только вещи индивидуальной гигиены, антисептические средства и вещи промышленного производства. Продукты - нет. И мы информируем всех волонтеров, передает их (продукты - ред.) Красный Крест. Продукты не передаются тем, кто находится в обсервации. Но, когда люди выражают желание оставить (продукты - ред.), Красный Крест дальше будет принимать решение, что делать с этими продуктами".

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