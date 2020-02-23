"Не хотим диареи": Минздрав запретил передавать еду эвакуированным
Минздрав запретил передавать продукты питания в медцентр в Новых Санжарах, где находятся на обсервации граждане, эвакуированные из Китая.
Источник: замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, замминистра внутренних дел Иван Варченко во время брифинга в Новых Санжарах, передает Укринформ
Прямая речь Ляшко: "Решением нашим мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Потому что у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям".
Детали: Он также проинформировал, что уже запущен пищеблок в медцентре, и пищу для тех, кто находится на обсервации, готовят на месте, в том числе и диетическую пищу для иностранной гражданки, которая обращалась за помощью к врачам по поводу обострения болезни желудочно-кишечного тракта.
Замминистра внутренних дел Иван Варченко добавил, что в обсервацию передают только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.
Прямая речь Варченко: "Передаются только вещи индивидуальной гигиены, антисептические средства и вещи промышленного производства. Продукты - нет. И мы информируем всех волонтеров, передает их (продукты - ред.) Красный Крест. Продукты не передаются тем, кто находится в обсервации. Но, когда люди выражают желание оставить (продукты - ред.), Красный Крест дальше будет принимать решение, что делать с этими продуктами".
Предыстория:
- 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области.
- 22 февраля у людей, которые находятся в обсервации, отобрали образцы крови, которые отправили в Киев для проверки на коронавирус. Такие анализы будут делать каждые три дня.
- 23 февраля Минздрав сообщил, что у иностранной гражданки, которая была эвакуирована из Уханя и проходит 14-дневную обсервацию в Новых Санжарах Полтавской области, произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни.