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"Не хотим диареи": Минздрав запретил передавать еду эвакуированным

Воскресенье, 23 февраля 2020, 18:10
Не хотим диареи: Минздрав запретил передавать еду эвакуированным

Минздрав запретил передавать продукты питания в медцентр в Новых Санжарах, где находятся на обсервации граждане, эвакуированные из Китая.

Источник: замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, замминистра внутренних дел Иван Варченко во время брифинга в Новых Санжарах, передает Укринформ

Прямая речь Ляшко: "Решением нашим мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Потому что у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям".

Детали: Он также проинформировал, что уже запущен пищеблок в медцентре, и пищу для тех, кто находится на обсервации, готовят на месте, в том числе и диетическую пищу для иностранной гражданки, которая обращалась за помощью к врачам по поводу обострения болезни желудочно-кишечного тракта.

Замминистра внутренних дел Иван Варченко добавил, что в обсервацию передают только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.

Прямая речь Варченко: "Передаются только вещи индивидуальной гигиены, антисептические средства и вещи промышленного производства. Продукты - нет. И мы информируем всех волонтеров, передает их (продукты - ред.) Красный Крест. Продукты не передаются тем, кто находится в обсервации. Но, когда люди выражают желание оставить (продукты - ред.), Красный Крест дальше будет принимать решение, что делать с этими продуктами".

Предыстория:

  • 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области.
  • 22 февраля у людей, которые находятся в обсервации, отобрали образцы крови, которые отправили в Киев для проверки на коронавирус. Такие анализы будут делать каждые три дня.
  • 23 февраля Минздрав сообщил, что у иностранной гражданки, которая была эвакуирована из Уханя и проходит 14-дневную обсервацию в Новых Санжарах Полтавской области, произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни.

Украинская правда

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Темы: МинздравкоронавирусПолтавская область
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