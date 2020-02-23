Кількість жертв коронавірусу в Італії та Ірані зросла, Пакистан та Грузія "закривають" кордони

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Неділя, 23 лютого 2020, 22:37

Жертвами коронавірусу в Ірані стали вісім осіб, кількість зареєстрованих випадків інфікування зросла до 43. В Італії зареєстровано третю смерть від коронавірусу

Джерело: CNN Turk з посиланням на повідомлення Центру зв'язків з громадськістю Міністерства охорони здоров'я Ірану, AFPDW, "Грузія онлайн

Деталі: Смертельні випадки в результаті зараження зареєстровані у м.Кум, один - в Тонекабоні, ще один - у м.Арак.

Згідно з повідомленням, за минулу добу зафіксовано 15 випадків зараження вірусом COVID-19.

Грузія, Пакистан і Афганістан заявили про тимчасове закриття кордонів з Іраном у зв'язку з поширенням там коронавірусу. Афганістан призупиняє повітряне та наземне пасажирське сполучення.

Рішенням уряду Грузії обмежено пересування фізичних осіб з Ірану в Грузію і назад. Авіакомпанії зможуть направити порожні літаки до Грузії, щоб громадяни Ірану, що перебувають в країні з туристичною метою, змогли виїхати додому. На сухопутному кордоні Грузії запровадять жорсткі обмеження.

Разом з тим в Італії зафіксовано ще один випадок смерті внаслідок інфікування коронавірусом: за даними ЗМІ, третьою жертвою вірусу стала 79-річна жінка, хвора на рак, в якої  виявили інфікування COVID-19. 

Двоє інших літніх пацієнтів померли від коронавірусу на півночі країни протягом останніх 48 годин. В Італії підтверджено вже 152 випадки зараження коронавірусом. 

Що передувало:

Раніше повідомлялося про 6 летальних випадків в результаті зараження коронавірусів і 28 випадків зараження.  

Саудівська Аравія заборонила своїм підданим відвідувати Іран у зв'язку з поширенням там коронавірусу.

Уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі: 10 муніципалітетів у північних регіонах Ломбардія і Венето ізольовані, влада звернулася до майже 50 тис. жителів з закликом залишатися вдома.

У Венеції, яка знаходиться в регіоні Венето, достроково завершили знаменитий карнавал, який розпочався 16 лютого і мав завершитися 25 лютого.

Українська правда
Теми: коронавірус Іран здоров'я Грузія


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