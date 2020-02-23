Количество жертв коронавируса в Италии и Иране возросло, Пакистан и Грузия "закрывают" границы

Жертвами коронавируса в Иране стали восемь человек, количество зарегистрированных случаев инфицирования возросло до 43.

Источник: CNN Turk со ссылкой на сообщение Центра по связям с общественностью Министерства здравоохранения Ирана, AFP, DW, "Грузия онлайн", посол Украины в Австрии Александр Щерба

Детали: Смертельные случаи в результате заражения зарегистрированы в г.Кум, один - в Тонекабоне, еще один - в г.Арак.

Согласно сообщению, за минувшие сутки зафиксировано 15 случаев заражения вирусом COVID-19.

Пакистан и Афганистан заявили о временном закрытии границ с Ираном в связи с распространением там коронавируса. Афганистан приостанавливает воздушное и наземное пассажирское сообщение.

Решением правительства Грузии ограничено передвижение физических лиц из Ирана в Грузию и обратно. Авиакомпаний смогут направить пустые самолеты в Грузию, чтобы граждане Ирана, находящиеся в стране с туристической целью, смогли выехать домой. На сухопутной границе Грузии будут введены жесткие ограничения.



Вместе с тем в Италии зафиксирован еще один случай смерти от инфицирования коронавирусом: по данным СМИ, третьей жертвой вируса стала 79-летняя женщина, больная раком, у которой выявили инфицирование COVID-19.

Двое других пожилых пациентов умерли от коронавируса на севере Италии за последние 48 часов. В Италии подтверждены уже 152 случая заражения коронавирусом.

В связи с обострением ситуации вокруг коронавируса Австрия прекратила принимать поезда из Италии, сообщил посол Украины в Австрии.

Предыстория:

Ранее в Иране заявили о 6 летальных случаях в результате заражения коронавирусом и 28 случаях заражения.

Саудовская Аравия запретила своим подданным посещать Иран в связи с распространением там коронавируса.

Власти Италии объявило о чрезвычайных мерах по борьбе с распространением крупнейшего вспышки нового коронавируса в Европе: 10 муниципалитетов в северных регионах Ломбардия и Венето изолированы, власти обратились к почти 50 тыс. жителей с призывом оставаться дома.

В Венеции, которая находится в регионе Венето, досрочно завершили знаменитый карнавал, который начался 16 февраля и должен был завершиться 25 февраля.