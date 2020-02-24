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Коронавірус: успішно вилікувались вже 25 000 осіб

Понеділок, 24 лютого 2020, 02:31
Коронавірус: успішно вилікувались вже 25 000 осіб

Від китайського коронавірусу Covid-19 успішно вилікувались 24 963 осіб. 

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, Reuters

Деталі: Водночас зафіксовано 2619 летальних випадків. 

Усього за час поширення вірусу захворіла 79360 людина. Найбільше заражень відбулось на материковій частині Китаю – 77150. Ще 763 людини інфікувались в Південній Кореї. За останню добу там зафіксували 169 нових випадків. У Японії всього захворіло 147 осіб, 25 за останню добу.

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Китайський суд вирішив, що навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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