Від китайського коронавірусу Covid-19 успішно вилікувались 24 963 осіб.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, Reuters

Деталі: Водночас зафіксовано 2619 летальних випадків.

Усього за час поширення вірусу захворіла 79360 людина. Найбільше заражень відбулось на материковій частині Китаю – 77150. Ще 763 людини інфікувались в Південній Кореї. За останню добу там зафіксували 169 нових випадків. У Японії всього захворіло 147 осіб, 25 за останню добу.

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