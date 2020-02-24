Коронавірус: успішно вилікувались вже понад 23 000 осіб

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Понеділок, 24 лютого 2020, 03:31

Від китайського коронавірусу Covid-19 успішно вилікувались 23 196 осіб. 

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, Reuters

Деталі: Водночас зафіксовано 2461 летальних випадків. 

Усього за час поширення вірусу захворіла 78767 людина. Найбільше заражень відбулось на материковій частині Китаю – 76936. Ще 634 людини інфікувались на круїзному лайнері Diamond Princess, що перебуває у берегів Японії.

У Південній Кореї кількість хворих вже перевалила за 500 осіб, у Японії всього захворіло 135 осіб.

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Китайський суд вирішив, що навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.

Теми: коронавірус


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