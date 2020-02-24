Коронавирус: успешно вылечились уже более 23 000 человек

78 просмотров
Понедельник, 24 февраля 2020, 03:31

От китайского коронавируса Covid-19 успешно вылечились 23858 человек.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, Reuters

Детали: В то же время зафиксировано 2360 летальных случаев.

Всего за время распространения вируса заболел 77661 человек. Больше всего заражений произошло на материковой части Китая – 76290. Еще 634 человека заразились на круизном лайнере Diamond Princess, что находится у берегов Японии.

В Южной Корее количество больных уже перевалило за 200 человек, в Японии – за 135.

Читайте также: Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
У трех пассажиров Diamond Princess выявили COVID-19 после возвращения домой 24 февраля 2020, 00:00
Данилов о здоровье эвакуированных из Уханя: ничего скрывать не собираемся 23 февраля 2020, 23:28
Количество жертв коронавируса в Италии и Иране возросло, Пакистан и Грузия "закрывают" границы 23 февраля 2020, 22:37
Все новости
Главные новости
Данилов о здоровье эвакуированных из Уханя: ничего скрывать не собираемся
В СНБО просят возобновить работу СЭС - "не для проверки столовых и кафе"
Массовая драка в центре Львова: пострадали двое полицейских
Срок обсервации для эвакуированных из Китая не будут увеличивать - МОЗ
Все новости
улыбнитесь!

8 смешных фото, которые поймут только родители

еда

Как сделать макароны дома

Фото

8 тортов, которые доведут вас до эстетичного оргазма

Поиск по сайту
Архив
Весь архів