Коронавирус: успешно вылечились уже 25 000 человек
Понедельник, 24 февраля 2020, 02:31
От китайского коронавируса Covid-19 успешно вылечились 24 963 человек.
Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, Reuters
Детали: В то же время зафиксировано 2619 летальных случаев.
Всего за время распространения вируса заболел 79360 человек. Больше всего заражений произошло на материковой части Китая – 77150. Еще 634 человека заразились на круизном лайнере Diamond Princess, что находится у берегов Японии.
В Южной Корее количество больных уже перевалило за 700 человек. За последние сутки там зафиксировали 169 новых случаев.
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Предыстория:
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.