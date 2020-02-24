Рейси з Італії потрапили під посилений контроль через коронавірус

Українські прикордонники ведуть посилене візуальне спостереження за пасажирами, що прибувають в Україну з Італії.

Джерело: спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "За нами залишається тільки посилене спостереження за пасажирами, як в авіаційних пунктах пропуску, так і на автомобільних і залізничних пунктах пропуску. Про ситуацію в Італії інформація доведена до всіх наших підрозділів".

Деталі: Демченко зазначив, що прикордонники ведуть виключно візуальне спостереження.

Якщо ж виникнуть якісь застереження щодо стану здоров'я пасажирів, прикордонники будуть радити їм відразу звернутися до медиків, та інформуватимуть медичний персонал в аеропортах. Якщо ж люди будуть скаржитися на самопочуття, на місце викликатимуть медиків.

Демченко наголосив, що українські прикордонники робили це з самого початку загострення ситуації через поширення коронавірусу в світі, і зараз просто приділятимуть більше уваги саме італійському напрямку.

Що передувало: Уряд Італії оголосив про надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі. В Італії помер вже четвертий пацієнт, інфікований коронавірусом.

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