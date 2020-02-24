Рейси з Італії потрапили під посилений контроль через коронавірус

2664 перегляди
Понеділок, 24 лютого 2020, 11:46

Українські прикордонники ведуть посилене візуальне спостереження за пасажирами, що прибувають в Україну з Італії.

Джерело: спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "За нами залишається тільки посилене спостереження за пасажирами, як в авіаційних пунктах пропуску, так і на автомобільних і залізничних пунктах пропуску. Про ситуацію в Італії інформація доведена до всіх наших підрозділів".

Деталі: Демченко зазначив, що прикордонники ведуть виключно візуальне спостереження.

Якщо ж виникнуть якісь застереження щодо стану здоров'я пасажирів, прикордонники будуть радити їм відразу звернутися до медиків, та інформуватимуть медичний персонал в аеропортах. Якщо ж люди будуть скаржитися на самопочуття, на місце викликатимуть медиків.

Демченко наголосив, що українські прикордонники робили це з самого початку загострення ситуації через поширення коронавірусу в світі, і зараз просто приділятимуть більше уваги саме італійському напрямку.

Що передувало: Уряд Італії оголосив про надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі. В Італії помер вже четвертий пацієнт, інфікований коронавірусом.

Передісторія:

  • У грудні 2019 року в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з поширенням вірусу за межами Китаю.
  • Станом на 24 лютого, від китайського коронавірусу Covid-19 успішно вилікувалися 24 963 людини. У той же час зафіксовано 2619 летальних випадків.

Теми: коронавірус Covid-2019 Італія Прикордонна служба


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Італії кількість померлих від коронавірусу збільшилася до 4 24 лютого 2020, 11:47
Хворого з підозрою на коронавірус доставили до лікарні у Кракові 24 лютого 2020, 10:25
Гончарук про коронавірус: Уряд максимально мобілізований 24 лютого 2020, 10:18
Усі новини
Головні новини
Ще один суд поновив Насірова на посаді голови ДФС
Гончарук про коронавірус: Уряд максимально мобілізований
В Італії третя людина померла від коронавірусу, 149 інфікованих
Трамп заявив, що хотів би примирення між Україною та Росією
Усі новини
Культура

Як українці святкували останній тиждень перед великим постом

Фото

Пес Хатіко: як насправді виглядав найвідданіший собака

Фото

8 тортів, які доведуть вас до естетичного оргазму