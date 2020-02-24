Рейси з Італії потрапили під посилений контроль через коронавірус
Українські прикордонники ведуть посилене візуальне спостереження за пасажирами, що прибувають в Україну з Італії.
Джерело: спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "За нами залишається тільки посилене спостереження за пасажирами, як в авіаційних пунктах пропуску, так і на автомобільних і залізничних пунктах пропуску. Про ситуацію в Італії інформація доведена до всіх наших підрозділів".
Деталі: Демченко зазначив, що прикордонники ведуть виключно візуальне спостереження.
Якщо ж виникнуть якісь застереження щодо стану здоров'я пасажирів, прикордонники будуть радити їм відразу звернутися до медиків, та інформуватимуть медичний персонал в аеропортах. Якщо ж люди будуть скаржитися на самопочуття, на місце викликатимуть медиків.
Демченко наголосив, що українські прикордонники робили це з самого початку загострення ситуації через поширення коронавірусу в світі, і зараз просто приділятимуть більше уваги саме італійському напрямку.
Що передувало: Уряд Італії оголосив про надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі. В Італії помер вже четвертий пацієнт, інфікований коронавірусом.
Передісторія:
- У грудні 2019 року в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з поширенням вірусу за межами Китаю.
- Станом на 24 лютого, від китайського коронавірусу Covid-19 успішно вилікувалися 24 963 людини. У той же час зафіксовано 2619 летальних випадків.