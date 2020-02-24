Рейсы из Италии попали под усиленный контроль из-за коронавируса

Украинские пограничники ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами, прибывающими в Украину из Италии.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "За нами остается только усиленное наблюдение за пассажирами, как в авиационных пунктах пропуска, так и на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. О ситуации в Италии информация доведена до всех наших подразделений".



Детали: Демченко указал, что пограничники ведут исключительно визуальное наблюдение.

Если же возникнут какие-то предостережения относительно состояния здоровья пассажиров, пограничники будут советовать им сразу обратиться к медикам, и будут информировать медицинский персонал в аэропортах. Если же люди будут жаловаться на самочувствие, на место будут вызывать медиков.



Демченко подчеркнул, что украинские пограничники делали это с самого начала обострения ситуации из-за распространения коронавируса в мире, и сейчас просто будут уделять больше внимания именно итальянскому направлению.

Что предшествовало: Правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе. В Италии умер уже четвертый пациент, инфицированный коронавирусом.

Предыстория: