Рейсы из Италии попали под усиленный контроль из-за коронавируса

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Понедельник, 24 февраля 2020, 11:46

Украинские пограничники ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами, прибывающими в Украину из Италии.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "За нами остается только усиленное наблюдение за пассажирами, как в авиационных пунктах пропуска, так и на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. О ситуации в Италии информация доведена до всех наших подразделений".

Детали: Демченко указал, что пограничники ведут исключительно визуальное наблюдение.

Если же возникнут какие-то предостережения относительно состояния здоровья пассажиров, пограничники будут советовать им сразу обратиться к медикам, и будут информировать медицинский персонал в аэропортах. Если же люди будут жаловаться на самочувствие, на место будут вызывать медиков.

Демченко подчеркнул, что украинские пограничники делали это с самого начала обострения ситуации из-за распространения коронавируса в мире, и сейчас просто будут уделять больше внимания именно итальянскому направлению.

Что предшествовало: Правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе. В Италии умер уже четвертый пациент, инфицированный коронавирусом.

Предыстория:

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По состоянию на 24 февраля, от китайского коронавируса Covid-19 успешно вылечились 24 963 человек. В то же время зафиксировано 2619 летальных случаев.

Темы: коронавирус Covid-2019 Италия Пограничная служба


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