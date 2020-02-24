Рейсы из Италии попали под усиленный контроль из-за коронавируса
Украинские пограничники ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами, прибывающими в Украину из Италии.
Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "За нами остается только усиленное наблюдение за пассажирами, как в авиационных пунктах пропуска, так и на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. О ситуации в Италии информация доведена до всех наших подразделений".
Детали: Демченко указал, что пограничники ведут исключительно визуальное наблюдение.
Если же возникнут какие-то предостережения относительно состояния здоровья пассажиров, пограничники будут советовать им сразу обратиться к медикам, и будут информировать медицинский персонал в аэропортах. Если же люди будут жаловаться на самочувствие, на место будут вызывать медиков.
Демченко подчеркнул, что украинские пограничники делали это с самого начала обострения ситуации из-за распространения коронавируса в мире, и сейчас просто будут уделять больше внимания именно итальянскому направлению.
Что предшествовало: Правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе. В Италии умер уже четвертый пациент, инфицированный коронавирусом.
Предыстория:
- В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- По состоянию на 24 февраля, от китайского коронавируса Covid-19 успешно вылечились 24 963 человек. В то же время зафиксировано 2619 летальных случаев.