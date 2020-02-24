Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.

Джерело: постанова Шостого апеляційного адміністративного суду

Дослівно: "Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 грудня 2018 року в частині визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року №35-р "Про звільнення ОСОБА_1 (Насірова Р.М. – ред.) з посади Голови Державної фіскальної служби України" залишити без змін".

Деталі: Таким чином, суд залишив без задоволення апеляційні скарги Кабінету міністрів, Державної фіскальної служби, народного депутата Андрія Журжія.

При цьому суд задовольнив клопотання, у якому Насіров відмовився від вимог поновити його на посаді голови ДФС і виплати заробітної плати за час вимушеного прогулу.

UPD (15:12): Міністр юстиції Денис Малюська підкреслив, що суд визнав звільнення Насірова незаконним, але відновлювати його на посаді не вимагає.

Пряма мова: "Зараз очікуємо повного тексту постанови Шостого апеляційного адміністративного суду з тим, щоб визначитись з подальшими діями. Касаційну скаргу точно подамо"

Передісторія: