Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.

Джерело: постанова Шостого апеляційного адміністративного суду

Дослівно: "Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 грудня 2018 року в частині визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року №35-р "Про звільнення ОСОБА_1 (Насірова Р.М. – ред.) з посади Голови Державної фіскальної служби України" залишити без змін".

Деталі: Таким чином, суд залишив без задоволення апеляційні скарги Кабінету Міністрів України, Державної фіскальної служби України, Народного депутата України Андрія Журжія.

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