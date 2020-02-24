Шестой апелляционный административный суд признал противоправным увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.

Источник: постановление Шестого апелляционного административного суда

Дословно: "Решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмены распоряжения Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 №35-р "Об увольнении Лицо_1 (Насирова Р.М. - ред.) с должности председателя государственной фискальной службы Украины" оставить без изменений".

Детали: Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Кабинета министров Украины, Государственной фискальной службы, народного депутата Андрея Журжия.

При этом суд удовлетворил ходатайство, в котором Насиров отказался от требований восстановить его в должности председателя ДФС и выплаты заработной платы за время вынужденного прогула.

UPD (15:12): Министр юстиции Денис Малюська подчеркнул, что суд признал увольнение Насирова незаконным, но восстанавливать его в должности не требует.

Прямая речь: "Сейчас ожидаем полного текста постановления Шестого апелляционного административного суда с тем, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Кассационную жалобу точно подадим"

Предыстория: