Еще один суд признал незаконным увольнение Насирова
Шестой апелляционный административный суд признал противоправным увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.
Источник: постановление Шестого апелляционного административного суда
Дословно: "Решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмены распоряжения Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 №35-р "Об увольнении Лицо_1 (Насирова Р.М. - ред.) с должности председателя государственной фискальной службы Украины" оставить без изменений".
Детали: Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Кабинета министров Украины, Государственной фискальной службы, народного депутата Андрея Журжия.
При этом суд удовлетворил ходатайство, в котором Насиров отказался от требований восстановить его в должности председателя ДФС и выплаты заработной платы за время вынужденного прогула.
UPD (15:12): Министр юстиции Денис Малюська подчеркнул, что суд признал увольнение Насирова незаконным, но восстанавливать его в должности не требует.
Прямая речь: "Сейчас ожидаем полного текста постановления Шестого апелляционного административного суда с тем, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Кассационную жалобу точно подадим"
Предыстория:
- По данным САП, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга его компаний.
- Тем самым действия Насирова якобы нанесли государству ущерб в размере около 2 млрд гривен.
- В ночь на 3 марта 2017 года детективы НАБУ вручили Насирову сообщение о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
- В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева арестовал Насирова с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен.
- 16 марта жена Насирова внесла за него залог.
- 7 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева начал рассматривать дело Насирова по существу.
- Кабинет министров сначала отстранил, а затем уволил Насирова.
- 11 декабря 2018 года Окружной админсуд Киева восстановил Насирова на посту главы ДФС и приказал выплатить ему компенсацию 184 тысяч гривен. Правительство обжаловало это решение. Кроме того, сейчас ДФС находится в состоянии ликвидации – ее реформируют в Налоговую и Таможенную службы.
- В начале ноября 2019 года дело Насирова передали в новый Высший антикоррупционный суд, который начал заново его рассматривать.