Вибори у США можуть посилити санкції проти Росії – NYT

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Понеділок, 24 лютого 2020, 11:57

Російська Федерація може намагатися втрутитися у вибори США в 2020 році, щоб сприяти перемозі Дональда Трампа. РФ готова підставитися під нову хвилю санкцій аби переміг вигідний для них кандидат.

Джерело: The New York Times

Деталі: За даними американської розвідки, Росія намагається втрутитися в майбутні американські вибори. Вказується, що президенту РФ Володимиру Путіну вигідно, щоб президентом США переобрали Дональда Трампа або сенатора Берні Сандерса, який лідирує на кокусах серед демократів.

У NYT стверджують, що ці кандидати більше націлені на внутрішню політику США, а не на зовнішню, що дозволить Росії зміцнити свої позиції в світі.

Автор статті приходить до висновку, що незалежно від того, кого оберуть, Путін, ймовірно, підірвав одну зі своїх основних цілей: змусити Сполучені Штати та її союзників скасувати міжнародні санкції, які були введені після анексії Криму та військової агресії проти України.

За словами колишнього офіцера національної розвідки в Росії Анджели Стент, якщо РФ дійсно буде втручатися у вибори США 2020 року, "це може призвести до нових енергетичних санкцій".

Нагадаємо:

  • Співробітники служби розвідки попередили конгресменів Палати представників, що Росія намагатиметься втрутитись президентську кампанію 2020 року, щоб переобрати чинного очільника Білого дому Дональда Трампа. 
  • Трамп назвав черговою "кампанією з дезінформації" повідомлення у ЗМІ про те, що Росія нібито втручається в президентські вибори 2020 року в США, аби допомогти йому переобратися.
  • Американські спецслужби прийшли до висновку, що Росія втрутилася в президентську гонку 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Дональда Трампа. Росія заперечує втручання у вибори.

Українська правда
Теми: Росія США вибори Путін Трамп


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