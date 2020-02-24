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Выборы в США могут ужесточить санкции против России – NYT

Понедельник, 24 февраля 2020, 10:57
Выборы в США могут ужесточить санкции против России – NYT

Российская Федерация может пытаться вмешаться в выборы США в 2020 году, чтобы способствовать победе Дональда Трампа. РФ готова подставиться под новую волну санкций лишь бы победил выгодный для них кандидат.

Источник: The New York Times

Детали: По данным американской разведки, Россия пытается вмешаться в предстоящие американские выборы. Указывается, что президенту РФ Владимиру Путину выгодно, чтобы президентом США переизбрали Дональда Трампа либо сенатора Берни Сандерса, который лидирует на кокусах среди демократов.

В NYT утверждают, что эти кандидаты больше нацелены на внутреннюю политику США, а не на внешнюю, что позволит России укрепить свои позиции в мире.

Автор статьи приходит к выводу, что независимо от того, кого изберут, Путин, вероятно, подорвал одну из своих основных целей: заставить Соединенные Штаты и их союзников отменить международные санкции, которые были введены после аннексии Крыма и военной агрессии против Украины.

По словам бывшего офицера национальной разведки в России Анджелы Стент, если РФ действительно будет вмешиваться в выборы США 2020 года, "это может привести к новым энергетическим санкциям".

Напомним:

  • Сотрудники службы разведки предупредили конгрессменов Палаты представителей о том, что Россия будет пытаться вмешаться в президентскую кампанию 2020 года, чтобы переизбрать действующего главу Белого дома Дональда Трампа.
  • Трамп назвал очередной "кампанией по дезинформации" сообщения в СМИ о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США, чтобы помочь ему переизбраться.
  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.

Украинская правда
Темы: РосcияСШАвиборыПутинТрамп
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