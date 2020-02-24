Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то Володимира Зеленського підтримали би лише 40% опитаних.

Джерело: результати соціологічного опитування Центру Разумкова, проведеного 13-17 лютого

Дослівно: "Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський (40% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме)".

Деталі: 15% мають намір голосувати за Юрія Бойка, 13,5% – Петра Порошенка, 10% – за Юлію Тимошенко.

У лютому 2020 року президенту Зеленському довіряють 51,5%, не довіряють – 41%. Соціологи відзначають, що рівень довіри до Зеленського був найвищим у вересні 2019 року – тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли – лише 13,5%.

Також у лютому значно знизилася частка тих, хто вважають, що дії Зеленського в першу чергу спрямовані на захист загальнонаціональних інтересів (37% проти 54,5% у вересні 2019 року), і значно зросла кількість українців, які вважають, що дії президента спрямовані на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення (41% проти 24,5% у вересні).

Опитування проходило з 13 по 17 лютого серед 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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