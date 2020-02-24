Рейтинг Зеленского упал почти вдвое

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Понедельник, 24 февраля 2020, 14:35

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы только 40% опрошенных.

Источник: результаты социологического опроса Центра Разумкова, проведенного 13-17 февраля

Дословно: "Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (40% среди тех, кто примет участие в выборах и кто определился, за кого голосовать)". 

 

Детали: 15% намерены голосовать за Юрия Бойко, 13,5% – Петра Порошенко, 10% – за Юлию Тимошенко.

В феврале 2020 года президенту Зеленскому доверяют 51,5%, не доверяют – 41%. Социологи отмечают, что уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 года – тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли – только 13,5%. 

 

Также в феврале значительно снизилась доля тех, кто считает, что действия Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов (37% против 54,5% в сентябре 2019 года), и значительно возросло количество украинцев, которые считают, что действия президента направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения (41% против 24,5% в сентябре). 

 

Опрос проходил с 13 по 17 февраля среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. 

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Зеленский виборы опрос


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