Рада і Кабмін майже повністю розгубили підтримку українців – соціологія

Довіра українців до двох ключових органів країни, Верховній Раді і Кабінету міністрів, від початку їх роботи знизилася в кілька разів.

Джерело: Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року

Деталі: У вересня 2019 року, після обрання нового складу Верховної Раді, їй довіряли 57% опитаних, не довіряли ˗ 25%, у лютому 2020 року ˗ відповідно довіряють 28% і не довіряють 65%.

Водночас діяльність президентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді респонденти частіше оцінюють негативно (47%), тоді як позитивну оцінку її діяльності дали 34%.

Ця оцінка істотно погіршилася порівняно з вереснем 2019 р., коли 50% громадян оцінювали її позитивно і лише 11% негативно.

Разом з тим, зріс рівень негативізму і в оцінці діяльності інших депутатських фракцій та груп.

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Уряду у вересні 2019 р. довіряли 57% респондентів, не довіряли ˗ 22%, у лютому 2020 року ˗ відповідно 28% і 64,5%.

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В опитуванні взяли участь 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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