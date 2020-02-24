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Рада и Кабмин почти полностью растеряли поддержку украинцев – социология

Понедельник, 24 февраля 2020, 13:41
Рада и Кабмин почти полностью растеряли поддержку украинцев – социология

Доверие украинцев к двум ключевым органав страны, Верховной Раде и Кабинету министров, с начала их работы снизилась в несколько раз.

Источник: Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года

Детали: В сентябре 2019 года, после избрания нового состава Верховной Рады, ей доверяли 57% опрошенных, не доверяли ˗ 25%, в феврале 2020 ˗ соответственно доверяют 28% и не доверяют 65%.

В то же время деятельность президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде респонденты чаще оценивают отрицательно (47%), тогда как положительную оценку ее деятельности дали 34%.

Эта оценка существенно ухудшилась по сравнению с сентябрем 2019 года, когда 50% граждан оценивали ее положительно и лишь 11% отрицательно.

Вместе с тем, вырос уровень негативизма и в оценке деятельности других депутатских фракций и групп.

 
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Правительству в сентябре 2019 года доверяли 57% респондентов, не доверяли ˗ 22%, в феврале 2020 ˗ соответственно 28% и 64,5%.

 
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В опросе приняли участие 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Предыстория:

  • Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы только 40% опрошенных.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаКабинет министров
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