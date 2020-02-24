У следствия есть очевидец запуска ракеты по MH17 – СМИ

У Объединенной следственной группы по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 есть свидетель, который видел запуск ракеты по майлазийскому Боингу.

Источник: Руководитель Объединенной следственной группы Фред Вестербеке в передаче 60 минут на телеканале CBS.

Детали: Вестербеке ответил утвердительно на вопрос, есть ли у следствия очевидцы запуска ракеты по самолету.

При этом Вестербеке не стал отвечать сколько у следствия есть таких свидетелей.

"Я бы сказал, у меня есть очевидец. Но сколько, я не сказал, сколько", - ответил он на уточняющий вопрос.

Вестербеке сказал, что у следствия нет сомнений в том, что самолет был сбит ракетной системой "Бук", которая принадлежит 53-й бригаде вооруженных сил Российской Федерации.

Что было раньше: 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 на востоке Украины и вызвала их для следственных действий.

Речи идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").

Суд над подозреваемыми в сбивании самолета MH-17 растянется на 25 недель.

Дело будут рассматривать трое судей Окружного суда Гааги. Заседание будут транслировать в прямом эфире.

Первое судебное заседание назначено на 9 марта.

По версии следствия, Гиркин утром 18 июля участвовал в разговоре с Дубинским, который связан с эвакуацией установки "Бук" с подконтрольной сепаратистам территории Украины обратно в Россию. Вероятно, Стрелков также был полностью осведомлен о поставках "Бука" из России.

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