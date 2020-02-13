Влада Китаю звітує про зменшення випадків зараження коронавірусом

Національна комісія з охорони здоров’я Китаю станом на 11 лютого зафіксувала зменшення випадків зараження уханським коронавірусом.

Джерело: Associated Press

Деталі: Зазначається, що протягом останнього тижня, з 6 по 11 лютого, кількість нових випадків зараження зменшилась.

Повідомляється, що 11 лютого було зафіксовано близько двох тисяч нових випадків, що майже в два рази менше ніж тиждень тому.

Проте вже 13 лютого кількість хворих за один день зросла майже на 15 тисяч осіб.

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Передісторія: