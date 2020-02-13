Влада Китаю звітує про зменшення випадків зараження коронавірусом
Національна комісія з охорони здоров’я Китаю станом на 11 лютого зафіксувала зменшення випадків зараження уханським коронавірусом.
Джерело: Associated Press
Деталі: Зазначається, що протягом останнього тижня, з 4 по 11 лютого, кількість нових випадків зараження зменшилась.
Повідомляється, що 11 лютого було зафіксовано близько двох тисяч нових випадків, що майже в два рази менше ніж тиждень тому.
Як видно із динаміки поширення захворювання, кожного дня число нових випадків збільшувалось приблизно на 3 тисячі. У той же час, починаючи із 5 лютого число нових хворих зменшувалось у порівнянні з попереднім днем.
Разом з тим, вже 13 лютого кількість хворих за один день зросла майже на 15 тисяч осіб.
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Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- На борту лайнера Diamond Princess, за останніми даними, 175 осіб підхопили коронавірус, двоє з них українці. Четверо з хворих перебувають у важкому стані.