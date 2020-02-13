Влада Китаю звітує про зменшення випадків зараження коронавірусом

Національна комісія з охорони здоров’я Китаю станом на 11 лютого зафіксувала зменшення випадків зараження уханським коронавірусом.

Джерело: Associated Press

Деталі: Зазначається, що протягом останнього тижня, з 4 по 11 лютого, кількість нових випадків зараження зменшилась.

Повідомляється, що 11 лютого було зафіксовано близько двох тисяч нових випадків, що майже в два рази менше ніж тиждень тому.

Як видно із динаміки поширення захворювання, кожного дня число нових випадків збільшувалось приблизно на 3 тисячі. У той же час, починаючи із 5 лютого число нових хворих зменшувалось у порівнянні з попереднім днем.

Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Разом з тим, вже 13 лютого кількість хворих за один день зросла майже на 15 тисяч осіб.

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