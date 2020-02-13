Влада Китаю звітує про зменшення випадків зараження коронавірусом

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Четвер, 13 лютого 2020, 04:48

Національна комісія з охорони здоров’я Китаю станом на 11 лютого зафіксувала зменшення випадків зараження уханським коронавірусом.

Джерело: Associated Press

Деталі: Зазначається, що протягом останнього тижня, з 6 по 11 лютого, кількість нових випадків зараження зменшилась. 

Повідомляється, що 11 лютого було зафіксовано близько двох тисяч нових випадків, що майже в два рази менше ніж тиждень тому. 

Проте вже 13 лютого кількість хворих за один день зросла майже на 15 тисяч осіб

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • На борту лайнера Diamond Princess, за останніми даними, 175 осіб підхопили коронавірус, двоє з них українці. Четверо з хворих перебувають у важкому стані.

Українська правда
Теми: коронавірус Китай здоров'я


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