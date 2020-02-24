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Глава ВОЗ: Пик эпидемии китайского коронавируса уже прошел

Понедельник, 24 февраля 2020, 21:27
Глава ВОЗ: Пик эпидемии китайского коронавируса уже прошел

Пик эпидемии китайского коронавируса Covid-19 пришелся на период с 23 января по 2 февраля, новых случаев заражения в Китае становится все меньше.

Источник: глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус

Прямая речь: "Утешительным фактом для нас стало снижение количества случаев заражения коронавирусом в Китае.

Научная группа ВОЗ побывала в нескольких китайских провинциях, в частности в Ухане, и пришла к выводу, что пиком эпидемии был период с 23 января по 2 февраля.

С тех пор количество новых случаев постоянно снижается".

Детали: Кроме того, в отчете представителей ВОЗ, которые побывали в Китае, указано, что ДНК вируса почти не изменилась.

По последним данным ВОЗ, в Китае зафиксировано 77362 случая заражения и 2618 смертей от коронавируса.

За последние 24 часа – 416 новых больных и 150 смертей.

Что предшествовало: Национальная комиссия по здравоохранению Китая по состоянию на 11 февраля зафиксировала уменьшение случаев заражения.

Предыстория:

  • В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Украинская правда
Темы: коронавирусКитайздоровье
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