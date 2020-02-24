Глава ВОЗ: Пик эпидемии китайского коронавируса уже прошел
Пик эпидемии китайского коронавируса Covid-19 пришелся на период с 23 января по 2 февраля, новых случаев заражения в Китае становится все меньше.
Источник: глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус
Прямая речь: "Утешительным фактом для нас стало снижение количества случаев заражения коронавирусом в Китае.
Научная группа ВОЗ побывала в нескольких китайских провинциях, в частности в Ухане, и пришла к выводу, что пиком эпидемии был период с 23 января по 2 февраля.
С тех пор количество новых случаев постоянно снижается".
Детали: Кроме того, в отчете представителей ВОЗ, которые побывали в Китае, указано, что ДНК вируса почти не изменилась.
По последним данным ВОЗ, в Китае зафиксировано 77362 случая заражения и 2618 смертей от коронавируса.
За последние 24 часа – 416 новых больных и 150 смертей.
Daily media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/ChotCy0r1k— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 24, 2020
Что предшествовало: Национальная комиссия по здравоохранению Китая по состоянию на 11 февраля зафиксировала уменьшение случаев заражения.
Предыстория:
- В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.