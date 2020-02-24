Пашинський прокоментував обшуки НАБУ у себе вдома

Народний депутат Верховної Ради 5-8 скликань Сергій Пашинський вважає, що "найбільшу в історії Міноборони" корупційну оборудку намагаються прикрити звинуваченнями на його адресу.

Джерело: Сергій Пашинський

Дослівно: "Сьогодні о 7 ранку до мене прийшли детективи НАБУ в супроводі спецназу для проведення обшуку по справі, де я звинувачуюсь в організації виробництва броньованих автомобілів "Варта" з метою заволодіння бюджетними коштами.

Фактично, за час мого ув’язнення була проведена одна з найбільших в історії Міноборони корупційних оборудок, яку тепер намагаються прикрити черговими звинуваченнями на мою адресу.

Мені щиро шкода тих детективів, які сьогодні займалися цією невдячною справою, і яким доведеться доводити що 6 млн. 900 тис. грн це більше ніж 9 млн. 400 тис. грн".

Деталі: За словами Пашинського, рішення Комітету з безпеки та оборони, який він очолював, про закупівлю 40 автомобілів "Козак" по ціні 8,4 млн грн заблокували, "оскільки були сумніви в об’єктивності їхньої ціни".

Згодом екснардеп дізнався, що новий склад Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони погодив закупівлю у грудні 50 авто "Козак" по ціні 9,4 млн грн та автомобілів "Варта" по ціні 6,9 млн грн.

За його словами, різниця на даному контракті становить 125 млн грн збитків для держбюджету.

Що передувало: Національне антикорупційне бюро у справі заволодіння державним майном та зловживання службовим становищем посадовими особами провело обшуки на підприємстві оборонно-промислового комплексу "Українська бронетехніка".

Також пройшли обшуки у Пашинського, екснардепа від БПП Івана Вінника, директора підприємства Олександра Кузьми та його родича Миколи.

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