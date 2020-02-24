Пашинский прокомментировал обыски НАБУ у себя дома

Народный депутат Верховной Рады 5-8 созывов Сергей Пашинский считает, что "наибольшую в истории Минобороны" коррупционную сделку пытаются прикрыть обвинениями в его адрес.

Источник: Сергей Пашинский

Дословно: "Сегодня в 7 утра ко мне пришли детективы НАБУ в сопровождении спецназа для проведения обыска по делу, в котором меня обвиняют в организации производства бронированных автомобилей "Варта" с целью завладения бюджетными средствами.

Фактически, за время моего заключения была проведена одна из крупнейших в истории Минобороны коррупционных сделок, которую теперь пытаются прикрыть очередными обвинениями в мой адрес.

Мне искренне жаль тех детективов, которые сегодня занимались этим неблагодарным делом, и которым придется доказывать что 6 млн. 900 тыс. грн это больше чем 9 млн. 400 тыс. грн".

Детали: По словам Пашинского, решение Комитета по безопасности и обороне с ним во главе о закупке 40 автомобилей "Козак" по цене 8,4 млн грн заблокировали, "поскольку были сомнения в объективности их стоимости".

Впоследствии экс-нардеп узнал, что новый состав Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны согласовал закупку в декабре 50 авто "Козак" по цене 9,4 млн грн и автомобилей "Варта" по цене 6,9 млн грн.

По его словам, разница на данном контракте составляет 125 млн грн убытков для госбюджета.

Что предшествовало: Национальное антикоррупционное бюро по делу завладения госимуществом и злоупотребления служебным положением должностными лицами провело обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника".

Также прошли обыски у Пашинского, экс-нардепа от БПП Ивана Винника, директора предприятия Александра Кузьмы и его родственника Николая.

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