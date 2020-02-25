Із лікарень виписали понад 27 тисяч осіб, які перехворіли на коронавірус
25 лютого із медичних установ виписали 27 563 людини, які успішно вилікувались від коронавірусу.
Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.
Деталі: Померли від ускладнень, спричинених захворюванням, 2 699 осіб.
Кількість підтверджених випадків зараження на COVID-19 становить 80 146.
У Південній Кореї інфікувалися 893 людини, у Італії – 229, Японії – 159, США – 53, Ірані – 61, Австралії – 22.
За добу на материковому Китаї виявили 215 нових хворих та 150 летальних випадків. У Південній Кореї за цей же час кількість інфікованих збільшилась на 231 людину. Водночас у Японії, Ірані, Південній Кореї за цей час із лікарні не виписали жодної людини.
Як видно із загальної динаміки, ситуація із поширенням вірусу стабілізується лише в Китаї. В інших країнах навпаки заражень стає більше.
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Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Китайський суд вирішив, що навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.