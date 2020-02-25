Із лікарень виписали понад 27 тисяч осіб, які перехворіли на коронавірус

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Вівторок, 25 лютого 2020, 06:33

25 лютого із медичних установ виписали 27 563 людини, які успішно вилікувались від коронавірусу.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Деталі: Померли від ускладнень, спричинених захворюванням, 2 699 осіб. 

Кількість підтверджених випадків зараження на COVID-19 становить 80 146.

У Південній Кореї інфікувалися 893 людини, у Італії – 229, Японії – 159, США – 53, Ірані – 61, Австралії – 22.

За добу на материковому Китаї виявили 215 нових хворих та 150 летальних випадків. У Південній Кореї за цей же час кількість інфікованих збільшилась на 231 людину. Водночас у Японії, Ірані, Південній Кореї за цей час із лікарні не виписали жодної людини.

Як видно із загальної динаміки, ситуація із поширенням вірусу стабілізується лише в Китаї. В інших країнах навпаки заражень стає більше. 

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Китайський суд вирішив, що навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: коронавірус здоров'я Китай


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