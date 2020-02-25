Из больниц выписали более 27 тысяч человек, переболевших на коронавирус
338 просмотров
Вторник, 25 февраля 2020, 06:33
25 февраля из медицинских учреждений выписали 27563 человека, которые успешно вылечились от коронавируса.
Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Детали: Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 2699 человек.
Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 80146.
В Южной Корее заразились 893 человека, в Италии – 229, Японии – 159, США – 53, Иране – 61, Австралии – 22.
Читайте также: Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя
Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей к панике в Украине
Предыстория:
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.
Ольга Гетьманец, УП
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!