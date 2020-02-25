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Из больниц выписали более 27 тысяч человек, переболевших на коронавирус

Вторник, 25 февраля 2020, 05:33
Из больниц выписали более 27 тысяч человек, переболевших на коронавирус

25 февраля из медицинских учреждений выписали 27563 человека, которые успешно вылечились от коронавируса.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Детали: Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 2699 человек.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 80146.

В Южной Корее заразились 893 человека, в Италии – 229, Японии – 159, США – 53, Иране – 61, Австралии – 22.

За сутки на материковом Китае обнаружили 215 новых больных и 150 летальных случаев. В Южной Корее за это же время количество инфицированных увеличилось на 231 человека. В то же время в Японии, Иране, Южной Корее за это время с больницы не выписали ни одного человека.

Как видно из общей динамики, ситуация с распространением вируса стабилизируется в Китае. В других странах наоборот заражений становится больше.

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусздоровьеКитай
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