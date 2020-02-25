Російські найманці вели вогонь із забороненого "Мінськом" озброєння – ООС

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Вівторок, 25 лютого 2020, 07:14

24 лютого бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. 

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Обстріли зафіксували поблизу Мар’їнки, Пісків, Талаківки, Новотошківського та Шумів.

Нагадаємо:

  • 23 лютого збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.

Українська правда
Теми: Донбас ООС Об'єднані сили на Донбасі війна


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