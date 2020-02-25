Російські найманці вели вогонь із забороненого "Мінськом" озброєння – ООС
24 лютого бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".
Деталі: Обстріли зафіксували поблизу Мар’їнки, Пісків, Талаківки, Новотошківського та Шумів.
Нагадаємо:
- 23 лютого збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.