Российские наемники вели огонь из запрещенного "Минском" вооружения – ООС

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Вторник, 25 февраля 2020, 07:14

24 февраля боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Обстрелы зафиксировали вблизи Марьинки, Песков, Талаковки, Новотошковского и Шумов.

Напомним:

  • 23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе война


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