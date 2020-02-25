Российские наемники вели огонь из запрещенного "Минском" вооружения – ООС

24 февраля боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Обстрелы зафиксировали вблизи Марьинки, Песков, Талаковки, Новотошковского и Шумов.

Напомним: