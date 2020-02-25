Российские наемники вели огонь из запрещенного "Минском" вооружения – ООС
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Вторник, 25 февраля 2020, 07:14
24 февраля боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинских военных.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".
Детали: Обстрелы зафиксировали вблизи Марьинки, Песков, Талаковки, Новотошковского и Шумов.
Напомним:
- 23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда
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