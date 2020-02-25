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Влада хоче менш ніж за місяць написати зміни до Конституції та подати в Раду

Вівторок, 25 лютого 2020, 10:33
Влада хоче менш ніж за місяць написати зміни до Конституції та подати в Раду

Офіс президента, Міністерство розвитку громад і територій та профільний парламентський комітет за попереднім планом прагнуть до 20 березня написати текст змін до Конституції та внести його у Верховну Раду. Ухвалити зміни хочуть до 5 вересня.

Джерело: кореспондент "Української правди" з першого західу в межах публічного обговорення змін до Конституції щодо децентралізації у Києві

Пряма мова віцепрем’єр-міністра Дениса Шмигаля: "Ми сьогодні розпочинаємо велику суспільну дискусію стосовно найбільш успішної, на думку людей, реформи.

Ми сьогодні маємо думати не про кількісні показники, кількість громад і як їх поділити, а про людей. Доступність до медицини, освіти".

Деталі: Шмигаль додав, що завершувати реформу децентралізації в Україні будуть змінами до Конституції. 

25 лютого у Києві проходить перший етап обговорення змін, до якого долучилися нардепи, представники Мінрозвитку громад і територій, диппредставництв та громадських організацій.

На заході акцентують увагу на правах місцевого самоврядування, розділенні повноважень між державою та органами місцевого самоврядування, форматі партнерства між цими інституціями, терміні повноважень органів місцевого самоврядування тощо.

Упродовж 27 лютого – 4 березня обговорення проведуть у регіонах. 

До 15 березня має відбутися форум з делегатами регіонів у Києві. Паралельно над текстом змін до Конституції працюватимуть з фракціями та конституціоналістами.

Знати більше: Округи та префекти. Як в Україні можуть з'явитися "смотрящіє" від Зеленського 

Передісторія:

  • 16 січня президент Володимир Зеленський запропонував змінити окремі положення Конституції України щодо адміністративно-територіального устрою.
  • Законопроєкт пропонує ліквідувати поняття "район" і запровадити "округ" та інститут префектів замість держадміністрацій; окреслити такі адміністративно-територіальні одиниці, як громада, округ, область, АР Крим.
  • Для зміни Конституції провладній "Слузі народу", до фракції якої входить 248 депутатів, треба зібрати 300 голосів у залі.  
  • Реформу децентралізації у "Слузі народу" прагнуть завершити до місцевих виборів, які мають відбутися у жовтні 2020 року. 
  • Також у "СН" залишаються на позицій не закріплювати в Конституції України особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.

Українська правда

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Теми: КонституціяСлуга народузаконодавстводецентралізація
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