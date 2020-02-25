Влада хоче менш ніж за місяць написати зміни до Конституції та подати в Раду

Офіс президента, Міністерство розвитку громад і територій та профільний парламентський комітет за попереднім планом прагнуть до 20 березня написати текст змін до Конституції та внести його у Верховну Раду. Ухвалити зміни хочуть до 5 вересня.

Джерело: кореспондент "Української правди" з першого західу в межах публічного обговорення змін до Конституції щодо децентралізації у Києві

Пряма мова віцепрем’єр-міністра Дениса Шмигаля: "Ми сьогодні розпочинаємо велику суспільну дискусію стосовно найбільш успішної, на думку людей, реформи.

Ми сьогодні маємо думати не про кількісні показники, кількість громад і як їх поділити, а про людей. Доступність до медицини, освіти".

Деталі: Шмигаль додав, що завершувати реформу децентралізації в Україні будуть змінами до Конституції.

25 лютого у Києві проходить перший етап обговорення змін, до якого долучилися нардепи, представники Мінрозвитку громад і територій, диппредставництв та громадських організацій.

На заході акцентують увагу на правах місцевого самоврядування, розділенні повноважень між державою та органами місцевого самоврядування, форматі партнерства між цими інституціями, терміні повноважень органів місцевого самоврядування тощо.

Упродовж 27 лютого – 4 березня обговорення проведуть у регіонах.

До 15 березня має відбутися форум з делегатами регіонів у Києві. Паралельно над текстом змін до Конституції працюватимуть з фракціями та конституціоналістами.

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