Власти хотят менее чем за месяц написать изменения в Конституцию и подать в Раду
Офис президента, Министерство развития общин и территорий и профильный парламентский комитет по предварительному плану стремятся до 20 марта написать текст изменений в Конституцию и внести его в Верховную Раду. Принять изменения хотят до 5 сентября.
Источник: корреспондет "Украинской правды" с первого мероприятия в рамках публичного обсуждения изменений в Конституцию относительно децентрализации в Киеве
Прямая речь вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля: "Мы сегодня начинаем большую общественную дискуссию о наиболее успешной, по мнению людей, реформы.
Мы сегодня должны думать не о количественных показателях, количестве общин и как их поделить, а о людях. Доступности к медицине, образованию".
Детали: Шмыгаль добавил, что завершать реформу децентрализации в Украине будут изменениями в Конституцию.
25 февраля в Киеве проходит первый этап обсуждения изменений, к которому присоединились нардепы, представители Минразвития общин и территорий, диппредставительств и общественных организаций.
На мероприятии акцентируют внимание на правах местного самоуправления, разделении полномочий между государством и органами местного самоуправления, формате партнерства между этими институтами, сроке полномочий органов местного самоуправления.
27 февраля – 4 марта обсуждение проведут в регионах.
До 15 марта должен состояться форум с делегатами регионов в Киеве. Параллельно над текстом изменений в Конституцию будут работать с фракциями и конституционалистами.
Знать больше: Округа и префекты. Как в Украине могут появиться "смотрящие" от Зеленского
Предыстория:
- 16 января президент Владимир Зеленский предложил изменить отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства.
- Законопроект предлагает ликвидировать понятие "район" и ввести "округ" и институт префектов вместо госадминистраций; выделить такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область, АР Крым.
- Для изменения Конституции провластной "Слуге народа", во фракцию которой входит 248 депутатов, надо собрать 300 голосов в зале.
- Реформу децентрализации в "Слуге народа" стремятся завершить до местных выборов, которые должны состояться в октябре 2020 года.
- Также в "СН" остаются на позиции не закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.