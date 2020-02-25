Власти хотят менее чем за месяц написать изменения в Конституцию и подать в Раду

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Вторник, 25 февраля 2020, 11:33

Офис президента, Министерство развития общин и территорий и профильный парламентский комитет по предварительному плану стремятся до 20 марта написать текст изменений в Конституцию и внести его в Верховную Раду. Принять изменения хотят до 5 сентября.

Источник: корреспондет "Украинской правды" с первого мероприятия в рамках публичного обсуждения изменений в Конституцию относительно децентрализации в Киеве

Прямая речь вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля: "Мы сегодня начинаем большую общественную дискуссию о наиболее успешной, по мнению людей, реформы.

Мы сегодня должны думать не о количественных показателях, количестве общин и как их поделить, а о людях. Доступности к медицине, образованию".

Детали: Шмыгаль добавил, что завершать реформу децентрализации в Украине будут изменениями в Конституцию.

25 февраля в Киеве проходит первый этап обсуждения изменений, к которому присоединились нардепы, представители Минразвития общин и территорий, диппредставительств и общественных организаций.

На мероприятии акцентируют внимание на правах местного самоуправления, разделении полномочий между государством и органами местного самоуправления, формате партнерства между этими институтами, сроке полномочий органов местного самоуправления.

27 февраля – 4 марта обсуждение проведут в регионах.

До 15 марта должен состояться форум с делегатами регионов в Киеве. Параллельно над текстом изменений в Конституцию будут работать с фракциями и конституционалистами.

Знать больше: Округа и префекты. Как в Украине могут появиться "смотрящие" от Зеленского

Предыстория:

  • 16 января президент Владимир Зеленский предложил изменить отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства.
  • Законопроект предлагает ликвидировать понятие "район" и ввести "округ" и институт префектов вместо госадминистраций; выделить такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область, АР Крым.
  • Для изменения Конституции провластной "Слуге народа", во фракцию которой входит 248 депутатов, надо собрать 300 голосов в зале.
  • Реформу децентрализации в "Слуге народа" стремятся завершить до местных выборов, которые должны состояться в октябре 2020 года.
  • Также в "СН" остаются на позиции не закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Украинская правда
Темы: Конституция Слуга народа законодательство децентрализация


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