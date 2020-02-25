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"Голос" втрачає шанси пройти у Раду – опитування

Вівторок, 25 лютого 2020, 11:15
Голос втрачає шанси пройти у Раду – опитування

Якби парламентські вибори відбувалися в лютому, то до Верховної Ради потрапили б "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина". Також з урахуванням похибки в Раду могли би пройти "Сила і честь" та "Радикальна партія".

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 8-18 лютого

Дослівно: "Якби вибори відбувалися в лютому 2020 року, до парламенту потрапили б "Слуга народу" (39,1% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором), "Опозиційна платформа – За життя" (15,6%), "Європейська солідарність" (10,8%), ВО "Батьківщина" (9%).

Близькі до прохідного бар’єру "Сила і Честь" (4,6%) і Радикальна партія (4,2%)". 

 

Деталі: Відзначається, що порівняно результатами виборів у 2019 році "Слуга народу" втратила 4,1% голосів.

Водночас інші партії, які пройшли би в Раду, наростили електоральну підтримку: "ОПЗЖ" – +2,5%, "ЄС" – +2,7% та "Батьківщина" – +0,8%.

Опитування проходило з 8 по 18 лютого 2020 року. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2038 респондентів від 18 років, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%; 2,8% – для показників близьких до 25%; 2% – для показників близьких до 10% та 1,4% – для показників близьких до 5%.

Що було раніше: За результатами соціологічного опитування Центру Разумкова, проведеного 13-17 лютого, у лютому рейтинг "Опозиційної платформи – За життя", "Європейської солідарності" та "Батьківщини" зріс, у "Слуги народу" знизився на 9%, а партія "Голос" не потрапила б у Раду з 3,2% підтримки виборців.

Передісторія:

  • Вибори до Верховної Ради проходили в липні 2019 року. Тоді президентська партія "Слуга народу" вперше в українській історії змогла сформувати монобільшість у парламенті.
  • За кандидатів від цієї партії проголосували 43,16% виборців, які прийшли на дільниці. Всього до парламенту змогли потрапити 5 партій.

Українська правда

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Теми: соціологіяВерховна РадавибориГолос
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