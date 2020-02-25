"Голос" теряет шансы пройти в Раду – опрос

Если бы парламентские выборы проходили в феврале, то в Верховную Раду попали бы "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Также с учетом погрешности в Раду могли бы пройти "Сила и честь" и "Радикальная партия".

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 8-18 февраля

Дословно: "Если бы выборы проходили в феврале 2020 года, в парламент попали бы "Слуга народа" (39,1% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (15,6%), "Европейская солидарность" (10,8%), ВО "Батькивщина" (9%).

Близкие к проходному барьеру "Сила и Честь" (4,6%) и Радикальная партия (4,2%)".

Детали: Отмечается, что по сравнению результатам выборов в 2019 году "Слуга народа" потеряла 4,1% голосов.

В то же время другие партии, которые прошли бы в Раду, нарастили электоральную поддержку "ОПЗЖ" – + 2,5%, "ЕС" – + 2,7% и "Батькивщина" – + 0,8%.

Опрос проходил с 8 по 18 февраля 2020 года. Методом личного интервью было опрошено 2038 респондентов от 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%; 2,8% – для показателей близких к 25%; 2% – для показателей близких к 10% и 1,4% – для показателей близких к 5%.

Что было раньше: По результатам социологического опроса Центра Разумкова, проведенного 13-17 февраля, в феврале рейтинг "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской солидарности" и "Батькивщины" вырос, "Слуги народа" снизился на 9%, а партия "Голос" не попала бы в Раду с 3,2% поддержки избирателей.

Предыстория: