УЄФА відсторонила "динамівця" Бєсєдіна від футболу на рік

Спілка європейських футбольних асоціацій відсторонила на один рік "динамівця" Артема Бєсєдіна за порушення антидопінгових правил.

Джерело: офіційний сайт "Динамо" Київ

Деталі: Таке рішення клуб отримав у вівтрок за результатами слухань Апеляційного органу УЄФА 24 лютого за дисциплінарною справою. Щодо того, чи буде оскаржене це рішення у Спортивному арбітражному суді, клуб обіцяє повідомити після ознайомлення з повним текстом документа.

Дослівно: "З огляду на такий термін відсторонення, в порівнянні зі стандартними для таких справ, можна припустити, що УЄФА погодився з більшістю аргументів футболіста та клубу та встановив, що у діях футболіста немає суттєвої провини…

ФК "Динамо" повністю підтримує Артема і продовжує робити все можливе, щоб він якнайшвидше повернувся на поле".

Що передувало: Артема Бєсєдіна тимчасово відсторонили від участі у змаганнях з 19 грудня 2019 року, відповідно термін дії санкції починається саме з цього дня.

За даними УП, форвард київського "Динамо" не пройшов допінг-тест після матчу з шведським "Мальме", який відбувся 28 листопада 2019 року.