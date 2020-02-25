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УЄФА відсторонила "динамівця" Бєсєдіна від футболу на рік

Вівторок, 25 лютого 2020, 15:45
УЄФА відсторонила динамівця Бєсєдіна від футболу на рік

Спілка європейських футбольних асоціацій відсторонила на один рік "динамівця" Артема Бєсєдіна за порушення антидопінгових правил.

Джерело: офіційний сайт "Динамо" Київ

Деталі: Таке рішення клуб отримав у вівтрок за результатами слухань Апеляційного органу УЄФА 24 лютого за дисциплінарною справою. Щодо того, чи буде оскаржене це рішення у Спортивному арбітражному суді, клуб обіцяє повідомити після ознайомлення з повним текстом документа.

Дослівно: "З огляду на такий термін відсторонення, в порівнянні зі стандартними для таких справ, можна припустити, що УЄФА погодився з більшістю аргументів футболіста та клубу та встановив, що у діях футболіста немає суттєвої провини…

ФК "Динамо" повністю підтримує Артема і продовжує робити все можливе, щоб він якнайшвидше повернувся на поле".

Що передувало: Артема Бєсєдіна тимчасово відсторонили від участі у змаганнях з 19 грудня 2019 року, відповідно термін дії санкції починається саме з цього дня.

За даними УП, форвард київського "Динамо" не пройшов допінг-тест після матчу з шведським "Мальме", який відбувся 28 листопада 2019 року.

Українська правда

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Теми: футбол
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