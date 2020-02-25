УЕФА отстранил "динамовца" Беседина от футбола на год

Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил на один год "динамовца" Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил.

Источник: официальный сайт "Динамо" Киев

Детали: Такое решение клуб получил во вторник по результатам слушаний Апелляционного органа УЕФА 24 февраля по дисциплинарному делу. Относительно того, будет ли обжаловано это решение в Спортивном арбитражном суде, клуб обещает сообщить после ознакомления с полным текстом документа.

Дословно: "Учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартными для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины...

ФК "Динамо" полностью поддерживает Артема и продолжает делать все возможное, чтобы он как можно быстрее вернулся на поле".

Что предшествовало: Артема Беседина временно отстранили от участия в соревнованиях с 19 декабря 2019 года, соответственно срок действия санкции начинается именно с этого дня.

По данным УП, форвард киевского "Динамо" не прошел допинг-тест после матча со шведским "Мальме", который состоялся 28 ноября 2019 года.