"Справа 26 лютого": прокуратура Криму оголосила у розшук 10 "суддів" окупантів
Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру і оголосила в розшук десять "суддів" у "справі 26 лютого" за переслідування одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу.
Джерело: пресслужба прокуратури АРК
Деталі: Прокуратура автономії повідомила про підозру трьом "суддям Верховного суду Республіки Крим" і "судді Центрального районного суду Сімферополя" за статтею "державна зрада".
Ще трьом "суддям Київського районного суду Сімферополя" – за порушення законів та звичаїв війни. Також трьом "суддям Київського районного суду Сімферополя" повідомили про підозру за фактом незаконного кримінального переслідування учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля Верховної Ради АР Крим 26 лютого 2014 року.
Слідство встановило, що після окупації Криму вони перейшли на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта.
Згодом підозрювані засудили до 8 років позбавлення волі одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу за злочин, якого він не вчиняв.
Наразі усі "судді" в розшуку.
Передісторія:
- 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради Криму відбулися сутички між сепаратистами та противниками анексії Криму. Після захоплення півострова Росією місцева влада масово переслідує активістів та журналістів, які на тій акції підтримували Україну, особливо – кримських татар.
- У 2015 році на анексованому півострові окупанти почали судити групу кримськотатарських активістів за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України, що відбувся 26 лютого 2014 року. Учасників мітингу звинуватили в участі у масових заворушеннях.
- Згодом суд розділив справу "26 лютого" на дві: окремо - по одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтему Чийгозу, і окремо по іншим фігурантам процесу - Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, Ескендеру Кантемірову, Таляту Юнусову, Ескендеру Емірвалієву, Арсену Юнусову й Ескендеру Небієву.
- 11 вересня 2017 року "Верховний суд" окупованого Криму засудив Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії.
- 20 лютого 2020 р. прокуратура автономної республіки Крим повідомила про підозру двом прокурорам незаконно створеної окупаційної прокуратури Криму. За даними УП, йдеться про заступника так званого "прокурора Республіки Крим" Наталії Поклонської Сергія Булгакова та прокурора Олександра Домбровського.