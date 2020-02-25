"Справа 26 лютого": прокуратура Криму оголосила у розшук 10 "суддів" окупантів

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру і оголосила в розшук десять "суддів" у "справі 26 лютого" за переслідування одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу.

Джерело: пресслужба прокуратури АРК

Деталі: Прокуратура автономії повідомила про підозру трьом "суддям Верховного суду Республіки Крим" і "судді Центрального районного суду Сімферополя" за статтею "державна зрада".

Ще трьом "суддям Київського районного суду Сімферополя" – за порушення законів та звичаїв війни. Також трьом "суддям Київського районного суду Сімферополя" повідомили про підозру за фактом незаконного кримінального переслідування учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля Верховної Ради АР Крим 26 лютого 2014 року.

Слідство встановило, що після окупації Криму вони перейшли на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта.

Згодом підозрювані засудили до 8 років позбавлення волі одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза за злочин, якого він не вчиняв.

Наразі усі "судді" в розшуку.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, підозри оголошені "суддям" Михайлу Соболюку, Надії Двірник, Галині Редько ("держзрада"), Віктору Можелянському, Ірині Кагітіній, Едуарду Белоусову ("порушення законів та звичаїв війни"), Денису Діденку, Ользі Гуріній та Олексію Тихопою ("державна зрада" та "порушення законів та звичаїв війни").

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