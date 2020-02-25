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"Дело 26 февраля": прокуратура Крыма объявила в розыск 10 "судей" оккупантов

Вторник, 25 февраля 2020, 19:20
Дело 26 февраля: прокуратура Крыма объявила в розыск 10 судей оккупантов

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении и объявила в розыск десять "судей" в "деле 26 февраля" за преследование одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа.

Источник: пресс-служба прокуратуры АРК

Детали: Прокуратура автономии сообщила о подозрении трем "судьям Верховного суда Республики Крым" и "судье Центрального районного суда Симферополя" по статье "государственная измена".

Еще трем "судьям Киевского районного суда Симферополя" – за нарушение законов и обычаев войны. Также трем "судьям Киевского районного суда Симферополя" сообщили о подозрении по факту незаконного уголовного преследования участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины возле Верховной Рады АР Крым 26 февраля 2014.

Следствие установило, что после оккупации Крыма они перешли на службу к незаконно созданных судебных органов государства-оккупанта.

Впоследствии подозреваемые осудили к 8 годам лишения свободы одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза за преступление, которого он не совершал.

Сейчас все "судьи" в розыске.

По данным источников УП в правоохранительных органах, подозрения объявлены "судьям" Михаилу Соболюку, Надежде Дворник, Галине Редько ("госизмена"), Виктору Можелянському, Ирине Кагитиной, Эдуарду Белоусову ("нарушение законов и обычаев войны"), Денису Диденко, Ольге Гуриной и Алексею Тихопою ("государственная измена" и "нарушение законов и обычаев войны").

Предыстория:

  • 26 февраля 2014 под зданием Верховной Рады Крыма произошли столкновения между сепаратистами и противниками аннексии Крыма. После захвата полуострова Россией местные власти массово преследует активистов и журналистов, которые на той акции поддерживали Украину, особенно - крымских татар.
  • В 2015 году на аннексированном полуострове оккупанты начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины, который прошел 26 февраля 2014 года. Участников митинга обвинили в участии в массовых беспорядках.
  • Позже суд разделил дело "26 февраля" на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.
  • 11 сентября 2017 года "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам заключения в колонии. 
  • 20 февраля 2020 г. прокуратура автономной республики Крым сообщила о подозрении двум прокурорам незаконно созданной оккупационной прокуратуры Крыма. По данным УП, речь идет о заместителе так называемого "прокурора Республики Крым" Натальи Поклонской Сергее Булгакове и прокуроре Александре Домбровском. 

Украинская правда

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Темы: прокуратураКрымрозыскМеджлис
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