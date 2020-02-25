"Дело 26 февраля": прокуратура Крыма объявила в розыск 10 "судей" оккупантов

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении и объявила в розыск десять "судей" в "деле 26 февраля" за преследование одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа.

Источник: пресс-служба прокуратуры АРК

Детали: Прокуратура автономии сообщила о подозрении трем "судьям Верховного суда Республики Крым" и "судье Центрального районного суда Симферополя" по статье "государственная измена".

Еще трем "судьям Киевского районного суда Симферополя" – за нарушение законов и обычаев войны. Также трем "судьям Киевского районного суда Симферополя" сообщили о подозрении по факту незаконного уголовного преследования участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины возле Верховной Рады АР Крым 26 февраля 2014.

Следствие установило, что после оккупации Крыма они перешли на службу к незаконно созданных судебных органов государства-оккупанта.

Впоследствии подозреваемые осудили к 8 годам лишения свободы одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза за преступление, которого он не совершал.

Сейчас все "судьи" в розыске.

По данным источников УП в правоохранительных органах, подозрения объявлены "судьям" Михаилу Соболюку, Надежде Дворник, Галине Редько ("госизмена"), Виктору Можелянському, Ирине Кагитиной, Эдуарду Белоусову ("нарушение законов и обычаев войны"), Денису Диденко, Ольге Гуриной и Алексею Тихопою ("государственная измена" и "нарушение законов и обычаев войны").

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